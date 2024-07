Ruba una panchina da un’area pubblica di Palermo e la porta via con lo scooter VIDEO

Domenica 21 luglio, Palermo è stata scossa da un episodio insolito: un presunto ladro è stato avvistato mentre trasportava una panchina pubblica su uno scooter. L’oggetto rubato era stato recentemente installato nel marciapiede della zona Tribunale, come parte di un’iniziativa di riqualificazione urbana. L’incidente è stato ripreso in video e ha rapidamente attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità.

L’appello dell’assessore comunale

L’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, responsabile per l’Emergenza abitativa e le politiche sociali, ha lanciato un appello sui social media per ottenere aiuto nella ricerca della panchina. In un post su Facebook, Ferrandelli ha chiesto ai cittadini di contribuire a ritrovare l’arredo urbano rubato: “Aiutereste me e il Comitato Quartiere Pulito della zona Tribunale a ritrovarla? Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo…” ha scritto il politico, sperando nella collaborazione della comunità.

Le reazioni

Il video pubblicato da Ferrandelli ha suscitato incredulità e sorpresa tra i residenti, molti dei quali hanno condiviso le loro reazioni nei commenti. “Andrò a sporgere denuncia, ma confido nel fatto che la ritroveremo. Non avrà fatto molta strada”, ha dichiarato Ferrandelli a PalermoToday. Il comitato “Quartiere Pulito” ha lanciato l’allerta e ha ottenuto uno dei video realizzati da una residente, dimostrando che la panchina era parte di un progetto di riqualificazione urbana nella zona di via Re Federico.