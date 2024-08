Rubano il cellulare in spiaggia e scatta la rissa, uno dei due ladri finisce al pronto soccorso VIDEO

Alla Rotonda Diaz di Napoli dei ladri rubano i cellulari ai bagnanti. I legittimi proprietari se ne accorgono e scatta la rissa. Il fatto è accaduto a giugno ma è stato pubblicato solo ieri, martedì 26 agosto, dal deputato di Alleanza Verdi Francesco Emilio Borrelli. Ad essere derubati sono stati un cittadino italiano e un cittadino algerino. I due ladri vengono individuati: il primo riesce a fuggire con la refurtiva, il secondo viene aggredito sul posto. Medicato al pronto soccorso ha avuto una prognosi di 20 giorni.

Ladri rubano il cellulare in spiaggia e scatta la rissa

A fermare la rissa sono stati i Carabinieri: non si sa cosa sia accaduto poi al ladro che sicuramente sarà stato denunciato. Borrelli scrive: “Ancora una volta si ripetono le stesse scene. Lo scorso giugno, mentre effettuavo un sopralluogo a Mappatella Beach, alcuni ladri vennero colti in flagrante e solo il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato altre scene di violenza portandoli via. Da tempo chiedo che venga istituito un corpo di polizia turistica che possa presidiare le spiagge e i luoghi più affollati e turistici della città. Solo così possiamo garantire sicurezza ai nostri cittadini e ai tantissimi visitatori che scelgono di visitare la nostra Napoli”.