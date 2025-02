Era il 14 settembre 2019, quando il water d’oro, un’opera dell’artista Maurizio Cattelan intitolata America, sparì nel nulla e non fu mai ritrovato. Si tratta di un’opera assicurata per 6 milioni di dollari, esposta e poi rubata dal Blenheim Palace, in Gran Bretagna. Il 25 febbraio di quest’anno, a distanza di quasi sei anni, la polizia della Thames Valley e il procuratore Julian Christopher hanno finalmente diffuso le immagini del clamoroso furto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Il furto dell’opera

Nelle immagini rese pubbliche si riscontra un furto, quello del water d’oro di Cattelan, che sembra uscito direttamente da un film. I ladri avevano attraversato i cancelli nel parco del palazzo a bordo di due veicoli rubati. Entrati poi da una finestra, avevano sfondato una porta di legno e strappato dal muro il water da 18 carati, che pesa oltre 98 chilogrammi.

Uno dei ladri è poi uscito dal palazzo con quella che sembra essere proprio la tavoletta dell’opera, riposta infine nel portabagagli di una Wolkswagen Golf rubata. Una volta messa al sicuro la refurtiva, il gruppo di ladri si è dileguato. Il video del furto è stato diffuso all’indomani del processo di tre degli individui, Michael Jones, Fred Doe e Bora Guccuk, incriminati dalla procura britannica. Uno dei ladri, James Sheen, aveva già confessato la propria colpevolezza.