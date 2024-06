“Salvini censura questo”. Blitz durante la conferenza nella sede della Sala Stampa Estera a Roma con Matteo Salvini, di Meglio Legale. Antonella Soldo candidata con Stati Uniti Ue portavoce di Meglio Legale, ha portato una piantina d’erba a Matteo Salvini, con la sua faccia.

“Io preferisco il basilico. Per me la droga è morte, fai l’amore non farti le canne. Peace e love. La droga fa male. E ne abbiamo avuto una testimonianza…” risponde Salvini che dopo un battibecco con la candidata, poi allontanata, ha spezzato la pianta.

“A chi vuole rendere illegale anche il disegno di una foglia di Cannabis”, le parole di Soldo ripostate sui social di Meglio Legale.