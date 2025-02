Nella terza serata del 75esimo festival di Sanremo, tra i superospiti ci sono stati i Duran Duran che hanno interpretato una serie di loro successi. Finita la musica, dalla platea è spuntata Katia Follesa, una delle tre protagoniste della serata. La comica si è presentata vestita da sposa con in mano il cartello “Sposerò Simon Le Bon”.

La Follesa ha inseguito la band che stava per lasciare il palco e, una volta raggiunto Le Bon, gli ha chiesto:”Mi vuoi sposare?”. “Mi piacerebbe sposarti ma mia moglie mi uccide”, ha replicato il cantante della band.

“Io ti amo da tanto: kiss me!” ha insistito la Follesa. E Simon alla fine ha ceduto baciandola sulla bocca. “Vi rendete conto che cazzarola è successo? Mi sono quasi limonata Simon Le Bon!” ha detto poi la comica.

I Duran Duran a Sanremo 40 anni dopo

A Sanremo 2025, il rock è il grande assente nella gara. Ieri, durante la terza serata, si è provato però a correre ai ripari facendo salire sul palco prima Edoardo Bennato e poi i Duran Duran, questi ultimi senza il chitarrista originale Andy Taylor alle prese con un cancro alla prostata e ricordato dall’amico Simon Le Bon in conferenza stampa.

I Duran Duran all’Ariston, a 40 anni dalla loro prima ospitata al festival dove cantarono “Wild Boys” per promuovere l’uscita dell’album Arena, hanno infiammato l’Ariston.

La rock band britannica ha cantato ovviamente “Wild Boys”, poi un medley di ”Invisible”, ”Notorious” e ”Ordinary world”. Poi ha cantato ”Girls on film”. Al termine del brano, Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, band di cui Le Bon è grande fan come ammesso da lui stesso sempre in conferenza stampa, è entrata in scena accolta dalla band come una superstar ed ha suonato ”Psycho killer” dei Talking Heads insieme al resto della band.

L’Ariston, durante l’esibizione di uno dei gruppi più iconici degli anni Ottanta, si è scatenato con balli, foto, e filmati realizzati con gli smartphone.