Prima dell’esibizione di Rose Villan sul palco di Sanremo e subito dopo l’annuncio di Carlo Conti, dalla platea dell’Ariston si è alzata una voce forte e chiara che, rivolta alla cantante, ha detto “si ‘na preta”.

Sui social, la frase è stata prima interpretata come un insulto. Poi, grazie forse all’intervento di qualche napoletano, si è capito il senso. “Si ‘na preta” letteralmente significa “sei bella come una pietra”, ovvero un complimento che a Napoli si indirizza alle ragazze molto piacenti, sode e toniche come una pietra.

L’episodio, una volta svelato il vero significato della frase, è diventato virale: in molti hanno infatti postato storie, post e video su Instagram, Facebook e X.

Rose Villain è a Sanremo per il secondo anno di fila. Dopo il successo di “Click, boom!”, nell’edizione 2025 ha portato il brano “Fuorilegge”. Il testo della canzone, stando alle sue parole, racconta del “desiderio che è lo scheletro di ogni relazione, ma può anche essere logorante. È un fuocherello che precede l’amore e ti fa sentire, appunto, illegale”.