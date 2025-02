Duettando con Marco Masini, sul parco dell’Ariston Fedez ha portato “Bella stronza”. La canzone è stata rivisitata e integrata dalle barre del rapper. Durante l’esibizione le telecamere hanno indugiato sugli occhi lucidi del rapper nelle fasi iniziali e finali. Rimane impresso l’ultimo verso autobiografico cantato da Fedez: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

Perché questo verso? “Perché era giusto così”, ha poi detto il rapper. E ancora: “Ringrazio Marco, abbiamo scelto quali parti mettere della canzone originali”. “Volevamo prendere dalla canzone originale le parti che servissero per raccontare la sua storia – ha spiegato Masini -. Abbiamo passato una notte in studio, ci siamo divertiti come pazzi”.