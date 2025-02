Daniela Santanchè ha replicato alla Camera alle dichiarazioni rilasciate da esponenti del centrosinistra durante il dibattito sulla sua mozione di sfiducia. La ministra ha risposto mettendola decisamente sul personale: “Guardate che io non ho nessun problema, sì ho una collezione di borse, mio padre diceva che si ruba solo quello che si nasconde e io non ho nulla da nascondere. Io sono la prima e la più lucida a capire che per voi io sono l’emblema di ciò che detestate, lo rappresento plasticamente. Per un concetto che magari è solo il mio, che voi non volete combattere la povertà, volete combattere la ricchezza”.

A questo passaggio dell’intervento, la ministra si è scaldata e sono partite proteste più rumorose tra i banchi dell’opposizione.

“Porto il tacco 12, amo vestirmi bene”

In un altro passaggio del suo intervento, la Santanchè ha detto: “Io sono il vostro male assoluto, sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene. Non riuscirete mai a farmi diventare come voi o a pensare come voi, mai: avrò sempre il mio tacco a spillo, avrò sempre il sorriso sulle mie labbra, sarò battagliera perché sono felice di vivere e sono contenta di lavorare”.