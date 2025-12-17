Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, sono iniziati intorno alle 9 i lavori per la demolizione della Vela Rossa a Scampia, nell’ambito del progetto di riqualificazione che prevede la costruzione di 433 alloggi al posto delle tre Vele abbattute. Quella Rossa, una delle sette Vele realizzate negli anni Settanta, è l’ultima ad essere abbattuta dal Comune di Napoli.

La demolizione della Vela Rossa

Il progetto di riqualificazione prevede la sopravvivenza di una sola Vela, ovvero quella Celeste, dove nel 2024 si era consumata la tragedia del crollo del ballatoio che ha causato la morte di tre persone. Ora pare essere destinata a diventare una struttura per aziende e studenti. La demolizione di quella Rossa è iniziata con due grandi escavatori a tenaglia che hanno distrutto la Vela, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. Poco prima dei lavori, il comitato “Vele” ha srotolato uno striscione dal quarto piano con la scritta: “Ha vinto la lotta”. L’abbattimento della Vela durerà circa due settimane, mentre l’intera area verrà ripulita del tutto entro metà gennaio.