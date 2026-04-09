Forti bombardamenti hanno colpito Beirut, capitale del Libano, e in particolare le aree meridionali della città, provocando distruzione e panico tra la popolazione. Le immagini diffuse mostrano edifici devastati, colonne di fumo e residenti intenti a muoversi tra le macerie per verificare i danni subiti. La situazione sul campo appare estremamente critica, con interi quartieri segnati dagli effetti delle esplosioni.

L’esercito di Israele ha dichiarato di aver condotto un’operazione su larga scala, colpendo circa 100 obiettivi legati a Hezbollah in diverse aree del Libano. Secondo le autorità israeliane, si tratterebbe del più grande attacco coordinato dall’inizio del conflitto con Iran, segnando un’escalation significativa delle tensioni nella regione.

Bilancio delle vittime e conseguenze

Il bilancio provvisorio delle vittime è pesante: almeno 89 persone hanno perso la vita e altre 722 sono rimaste ferite. I soccorritori continuano a lavorare tra le macerie per assistere i feriti e cercare eventuali dispersi. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della situazione, temendo un ulteriore allargamento del conflitto e nuove conseguenze per la popolazione civile.