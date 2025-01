Negli abissi delle isole Spratly, in Vietnam, alcuni ricercatori hanno scoperto una nuova specie di crostaceo. Dato il suo aspetto, e il suo essere particolarmente grande, i biologi hanno deciso di chiamarlo Darth Vader, un rimando azzeccato all’iconica saga.

Il Darth Vader degli abissi

Sembra uscito direttamente da un film, oppure elaborato dall’intelligenza artificiale. Eppure, il Bathynomus vaderi esiste ed è decisamente reale. Si tratta di un crostaceo isopode gigantesco, scoperto da un gruppo di ricercatori negli abissi dei mari del Vietnam e il cui ritrovamento è stato documentato e pubblicato in uno studio sulla rivista ZooKeys.

L’aspetto di questo crostaceo, considerata la sua grandezza e la testa che ricorda quella di un grande casco, ha indotto i ricercatori a conferirgli un simpatico soprannome: Darth Vader, in riferimento all’iconico personaggio di Star Wars.

Bathynomus vaderi

Questa specie, individuata da alcuni pescatori nelle profondità marine che circondano le isole Spratly, nel Mar Cinese Meridionale, in Vietnam, è stata immediatamente analizzata da un team di esperti. Il crostaceo gigantesco in questione appartiene a uno specifico genere di isopodi, Bathynomus, considerati dei giganti marini. L’esemplare più grande tra quelli individuati misura oltre 76 cm. La specie appena scoperta, invece, può arrivare a una lunghezza di 32 cm e a un peso di circa 1 chilogrammo.

Nonostante sia stato avvistato solo nelle profondità delle isole Spratly, i ricercatori ritengono che questa particolare specie possa popolare le profondità marine anche in altre parti del Mar Cinese Meridionale. I ricercatori dell’Università di Hanoi hanno acquistato l’esemplare in un mercato ittico, nella città di Quy Nhon, in Vietman, e in seguito lo hanno esaminato in collaborazione con gli scienziati della National University of Singapore. Dalle analisi è emerso che questa specie, come tutti gli isopodi giganti, si nutre di altri crostacei, di calamari e perfino di carcasse di balena. La carne di questo tipo di crostaceo, però, è considerata una vera prelibatezza in Vietnam, venduta a cifre esorbitanti. I ricercatori, nonostante la difficoltà nel ritracciare questo tipo di crostacei nelle profondità marine, sperano di poter effettuare ulteriori ricerche, nel tentativo di rivelare altri esemplari di Bathynomus.