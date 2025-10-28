A Lettere, in provincia di Napoli, oltre una tonnellata di cannabis, già pronta per il confezionamento e la vendita, è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Castellammare di Stabia, che ha denunciato alla procura di Torre Annunziata una persona incensurata. L’uomo è ora accusato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso, l’uomo aveva allestito una vera e propria fabbrica della droga sui Monti Lattari, in un capannone su due livelli che è stato convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. Il capannone era dotato di una rete di fili di ferro al soffitto, essiccatoi e macchinari di separazione. All’interno della serra sono state rinvenute le piante in vegetazione, incastonate tra fili di nylon per sostenerne la crescita e alimentate con un percorso di irrigazione rudimentale. La guardia di finanza, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, ha sequestrato 142 kg di infiorescenze di cannabis, oltre a 5.750 piante in essicazione e 390 piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione, per un peso complessivo di oltre 1.000 kg.