Il cantante e produttore musicale Sean “Diddy” Combs si è scusato domenica per aver aggredito fisicamente la sua allora fidanzata Cassie Ventura, due giorni dopo che la CNN aveva pubblicato un video esclusivo di sorveglianza dell’hotel del 2016 in cui Combs, che tutti conoscevamo col nome di Puff Daddy, sembrava afferrarla, spingerla, trascinarla e prenderla a calci. “Il mio comportamento in quel video è imperdonabile. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni in quel video”, ha detto in una dichiarazione video pubblicata su Instagram. Dalla negazione all’ammissione: come un nastro di sorveglianza ha ritenuto responsabile Sean “Diddy” Combs.

“Allora ero disgustato quando l’ho fatto. Adesso sono disgustato”, ha aggiunto. “Sono andato e ho cercato un aiuto professionale. Ho iniziato ad andare in terapia, in riabilitazione. Ho dovuto chiedere a Dio la sua misericordia e grazia. Mi dispiace tanto. Ma mi impegno a essere un uomo migliore ogni giorno. Non sto chiedendo perdono. Mi dispiace davvero”.

Combs aveva precedentemente negato le accuse di aggressione di Ventura, che erano alla base di una causa federale ormai risolta intentata da Ventura a novembre.

Meredith Firetog, un avvocato di Ventura, ha dichiarato in una dichiarazione domenica dopo la pubblicazione delle scuse di Combs: “La dichiarazione più recente di Combs riguarda più se stesso che le molte persone che ha ferito. Quando Cassie e molte altre donne si fecero avanti, lui negò tutto e suggerì che le sue vittime stavano cercando un giorno di paga. Il fatto che sia stato costretto a “scusarsi” solo dopo che le sue ripetute smentite si sono rivelate false dimostra la sua patetica disperazione, e nessuno sarà influenzato dalle sue parole false”.

Il filmato di sorveglianza, compilato da più angolazioni e datato 5 marzo 2016, sembra mostrare il rapper, produttore e magnate degli affari durante un incidente che, secondo la denuncia di Ventura, si è verificato presso l’ormai chiuso InterContinental Hotel a Century City, Los Angeles. La CNN ha verificato la posizione sulla base delle foto pubblicamente disponibili degli interni dell’ex hotel.

Nel video, Ventura esce da una stanza d’albergo e si dirige verso una serie di ascensori. Combs, tenendo un asciugamano intorno alla vita, corre lungo un corridoio dietro a Ventura. La afferra per la nuca e la getta a terra. Tenendo ancora chiuso l’asciugamano con una mano, poi si gira per prenderla a calci, mostra il video.

Mentre Ventura è a terra, Combs recupera una borsa e una valigia dal pavimento vicino agli ascensori. Si gira e prende di nuovo a calci Ventura mentre giace immobile sul pavimento. Tra i due calci trascorrono circa quattro secondi, secondo il video. Quindi trascina brevemente Ventura per la sua felpa verso una stanza prima di andarsene. Ventura viene poi vista alzarsi lentamente. Raccoglie gli oggetti dal pavimento e va a prendere un telefono sul muro del corridoio vicino agli ascensori. Combs, ancora in asciugamano e calzini, ritorna. Uno specchio direttamente di fronte alla telecamera di sicurezza mostra Combs che sembra spingere Ventura.

Pochi secondi dopo, si siede su una sedia, afferra un oggetto da un tavolo e lo lancia con forza verso Ventura. Si vede Combs allontanarsi, poi girarsi ancora una volta verso Ventura quando la porta di un ascensore si apre e qualcuno sembra uscire. Ventura, che ha raggiunto un accordo segreto con Combs, ha rifiutato di commentare il video ottenuto dalla CNN.

Douglas H. Wigdor, un altro avvocato di Ventura, ha dichiarato: “Il video straziante non ha fatto altro che confermare ulteriormente il comportamento inquietante e predatorio del signor Combs. Le parole non possono esprimere il coraggio e la forza d’animo che la signora Ventura ha dimostrato nel farsi avanti per portare alla luce tutto ciò”. Combs e Ventura, modella e cantante nota per canzoni come “Me & U”, hanno avuto una relazione saltuaria dal 2007 al 2018. I due sono stati fotografati insieme alla premiere di Los Angeles del film “A Perfect Match”. il 7 marzo 2016.

Secondo la denuncia di Ventura, che citava l’alterco come avvenuto “intorno a marzo 2016”, Combs divenne “estremamente ubriaco e diede un pugno in faccia alla signora Ventura, procurandole un occhio nero”.

Dopo che Combs si è addormentato, Ventura ha tentato di lasciare la camera d’albergo, ma si è svegliato e “l’ha seguita nel corridoio dell’hotel mentre le urlava contro”, si legge nella denuncia. “L’ha afferrata, poi ha preso dei vasi di vetro nel corridoio e glieli ha lanciati, facendo schiantare i vetri intorno a loro mentre lei correva verso l’ascensore per scappare”, si legge nella denuncia. Dopo che Ventura è salita in ascensore, la sua denuncia afferma di aver preso un taxi per andare al suo appartamento.

“Dopo aver realizzato che la sua fuga avrebbe fatto arrabbiare ancora di più il signor Combs con lei, e completamente bloccato nel suo circolo vizioso di abusi, la signora Ventura è tornata in hotel con l’intenzione di scusarsi per essere scappata dal suo aggressore”, ha detto. pretese di reclamo. “Quando è tornata, il personale di sicurezza dell’hotel l’ha esortata a risalire su un taxi e andare al suo appartamento, suggerendo di aver visto il filmato di sicurezza che mostrava il signor Combs che picchiava la signora Ventura e le lanciava vetri nel corridoio dell’hotel.”

Ventura, che aveva formalmente firmato un contratto con l’etichetta di Combs, affermò nella sua causa che lui “esercitò il suo potere e la sua influenza” su di lei nel corso della loro relazione professionale e romantica. Secondo la denuncia, lei aveva 19 anni quando si incontrarono e Combs 37, e la loro relazione d’affari durò fino al 2019. Affermava dettagliatamente che Combs era fisicamente violento nei confronti di Ventura e la costrinse a impegnarsi in vari atti sessuali con altri uomini durante quel periodo. Da novembre, Combs ha affrontato altre cinque cause civili in cui è accusato di una serie di episodi di cattiva condotta sessuale e altre attività illegali. Ha negato le accuse e i casi rimangono aperti.