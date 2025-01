Selena Gomez ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui piange mentre parla delle politiche anti-immigrazione decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Politiche che, come mostrano le immagini di questi giorni, prevedono una vera e propria deportazione.

La cantante e attrice 32enne ha espresso il suo dolore per le famiglie messicane separate e i bambini coinvolti: “Mi dispiace, vorrei poter fare di più”.

Il video è stato successivamente cancellato dal suo profilo, accompagnato da un messaggio: “A quanto pare, non è accettabile mostrare empatia per le persone”. È tuttavia ancora presente in rete, dato che è stato ripreso decine di volte.

La Gomez ha spesso raccontato che la sua famiglia arrivò negli Stati Uniti negli anni Settanta dal Messico. E non è la prima volta che usa la sua notorietà per sensibilizzare su temi come immigrazione e diritti umani. Nel 2019, sul tema produsse un documentario dal titolo Living Undocumented che venne diffuso su Netflix.