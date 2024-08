Seoul, auto inghiottita in strada da una voragine: due feriti VIDEO

Un’automobile viene improvvisamente inghiottita da una voragine che si apre lungo una strada. Accade a Seoul in Corea del Sud: l’auto sta viaggiando nel centro della capitale coreana la mattina di giovedì 29 agosto e finisce di traverso in un’enorme buca. A bordo della vettura c’era una coppia di coniugi rimasti feriti nell’incidente.

Seoul, auto inghiottita in strada da una voragine: due feriti

Come mostra il video che segue, l’auto viaggia tranquilla ad una velocità bassissima. Improvvisamente sparisce all’interno di una buca profonda circa 2 metri.

Nei video diffusi in rete si vede l’auto percorrere il tratto di strada e sparire dentro il buco, mentre nelle foto scattate subito dopo si vede il veicolo incastrato nella voragine, profonda circa 2 metri e mezzo, riverso su un lato. I due passeggeri a bordo, un ottantenne e una settantenne, sono stati portati in ospedale feriti, con la donna in stato di arresto cardiaco.