Sgarbi, comizio surreale a Sulmona: ad ascoltarlo sono in dieci, tra loro c’è anche un contestatore VIDEO

Vittorio Sgarbi è candidato alle Europee con Fratelli d’Italia. L’ex sottosegretario è stato ripreso mentre parla a Sulmona in Abruzzo in un comizio surreale: ad ascoltare il critico d’arte ci sono infatti solo dieci persone. Tra loro c’è anche un contestatore, probabilmente l’unico interessato ad ascoltare le parole di Sgarbi, che ad un certo punto gli urla: “Stai zitto, capra” (in questo video il momento in cui Sgarbi urla al contestatore).