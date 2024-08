Shakira ha un nuovo amore? Quella dolce serata a Miami lo fa pensare

Shakira avvistata a cena a Miami con un uomo misterioso. Chiaramente, le foto non mentono, perché è stata vista divertirsi a cena. La cantante colombiana si stava rilassando al Lido Bayside presso The Standard Spa… con la location sul lungomare del locale che forniva uno sfondo perfetto per una serata romantica.

Ma per ora, è ancora un mistero se questo bel compagno sia una nuova storia d’amore o solo un buon amico, si chiede TMZ, il grande sito di gossip americano.

“Tutto sommato, commenta un anonimo giornalista di TMZ, è stato fantastico vedere Shakira assorbire le vibrazioni discrete della sua nuova compagnia… soprattutto perché ha rivelato in una recente intervista che in questo momento non era molto concentrata sugli appuntamenti perché è sommersa da altre cose”.

Shakira e i gossip sulle sue relazioni

Tuttavia, ha in un certo senso lasciato intendere che avrebbe lasciato la porta aperta per una scappatella occasionale se si fosse presentata la persona giusta. È interessante notare che ultimamente è stata associata a un sacco di tizi famosi… tra cui Lewis Hamilton, Jimmy Butler, Lucien Laviscount e persino Tom Cruise, ma non è mai stato confermato se si sono frequentati o se si sono frequentati casualmente.

Non c’è da stupirsi che Shakira segua il suo ritmo: ha sopportato una rottura di alto profilo con il calciatore Gerard Piqué nel 2022, tra le voci secondo cui l’avrebbe tradita.