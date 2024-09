Sono stati diffusi i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza che mostrano il killer di Sharon Verzeni, Moussa Sangare, subito dopo l’omicidio. In un video si vede il trentenne alle 1:12 di notte mentre si trovava in via XXV Aprile a Chignolo d’Isola, una località vicina a Terno d’Isola, dove la 33enne è stata assassinata.