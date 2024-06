Una pilota olandese, Narine Melkumjan, ha raccontato cosa le è successo durante il suo secondo volo di addestramento. In una calda giornata estiva, il tettuccio dell’Extra 330LX su cui stava volando si è aperto improvvisamente in volo frantumandosi. La donna è riuscita a mantenere la calma e ad atterrare.

La vicenda è avvenuta un paio di anni fa: Narine però ha deciso di pubblicare ora il video che è diventato virale in poco tempo. Questo il suo racconto: “Come potete vedere dal video, è stata un’esperienza impegnativa che avrebbe potuto essere evitata se avessi fatto un adeguato controllo visivo prima del decollo. Il perno di bloccaggio della capottina non era mai entrato nella posizione di blocco e non me ne sono accorta durante i miei controlli (…). Inoltre, volare senza alcuna protezione per gli occhi ha reso il volo ancora più impegnativo di quanto non fosse già”.

“Ci ho messo 28 ore per recuperare la vista”

Nadine prosegue con il racconto: “Il volo è stata un’esperienza angosciante, piena di rumore, difficoltà respiratorie e visibilità ridotta. Mi ci sono volute quasi 28 ore per recuperare completamente la vista (…). Anche se a causa di tutto il rumore era difficile sentire quello che diceva il mio allenatore alla radio, una cosa che ho sentito forte e chiara è ‘continua a volare’. Se sei un pilota e guardi questo video, spero che la mia storia serva da spunto affinché tu possa imparare dal mio errore”.

La giovane ha spiegato di averci messo tanto tempo a condividere il video per paura di esporre le sue vulnerabilità: “Mi sono resa conto di quanto sia importante essere trasparenti riguardo ai nostri difetti e alle lezioni che impariamo lungo il percorso. A tutti i miei colleghi piloti là fuori dico: volate sicuri”.