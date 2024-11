Un volo della Scandinavian Airlines si è imbattuto in una turbolenza talmente forte che ha provocato lo spegnimento di uno dei motori di bordo. E’ accaduto giovedì 14 novembre mentre il velivolo stava sorvolando l’Oceano Atlantico settentrionale. Nonostante non siano state riportate ferite tra i passeggeri, il volo che era decollato da Stoccolma ed era diretto Miami, è stato deviato su Copenaghen.

Si spegne il motore dell’aereo, panico a bordo

Un passeggero ha girato un video che mostra alcune persone che urlano terrorizzate. Diversi oggetti ed anche alcuni passeggeri vengono sollevati in aria.

Come confermato dal sito specializzato FlightRadar24, uno dei motori dell’Airbus A330 ha riportato il momentaneo spegnimento automatico. I piloti sono riusciti a riavviarne un altro e ad atterrare in sicurezza.

La turbolenza è durata molto poco e non ha avuto serie ripercussioni sulle 254 persone a bordo fra passeggeri ed equipaggio se non provocare tanta paura. FlightRadar24 riporta che i piloti, dopo essersi accorti dello spegnimento del motore, hanno agito correttamente portandosi prima all’altitudine operativa che si deve raggiungere in caso di spegnimento di un motore. Dopo aver recuperato la potenza necessaria è stato acceso un secondo motore che ha permesso all’aereo di tornare a 36 mila piedi di quota e di atterrare all’aeroporto di Copenhagen.