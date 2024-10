Durante una fiera itinerante a La Aurora, nel cantone di Daule in Ecuador, si stacca improvvisamente il braccio meccanico di una giostra mentre è ancora in movimento. L’incidente, accaduto lo scorso 27 ottobre, ha provocato almeno 10 feriti. A staccarsi è il braccio della giostra chiamata “El Pendulo”, mentre al suo interno ci sono decine di passeggeri.

Due vagoni si staccano dalla struttura principale e si schiantano nelle vicinanze. Come mostrano le immagini girate dai presenti, in molti scappano in preda al panico. Secondo i media locali, sei delle dieci persone rimaste coinvolte sono in condizioni critiche a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e diverse ambulanze. L’attrazione è stata chiusa e messa sotto sequestro: secondo le autorità locali, la giostra era a norma ed aveva tutti i permessi di funzionamento e i documenti necessari.

La struttura pagherà le spese mediche dei feriti

Mentre le indagini proseguono per chiarire l’effettiva causa dell’incidente ed eventuali responsabilità, gli amministratori delle attrazioni hanno assicurato che si occuperanno di coprire tutte le spese mediche per le persone rimaste ferite.

L’incidente potrebbe essere avvenuto a causa di un‘interruzione dell’elettricità. L’Ecuador è alle prese con una fortissima siccità che sta bloccando molte delle sue centrali idroelettriche. Ciò sta provocando razionamenti elettrici e interruzioni continue.