Si è concluso con un successo il nuovo test di Starship, il gigantesco sistema razzo-navetta di SpaceX, il più grande mai costruito (più di 120 metri di altezza), progettato in vista delle future esplorazioni sulla Luna e su Marte. L’11° e impeccabile test volo di Starship è andato come previsto: è decollato da Starbase, in Texas, e si è concluso circa un’ora e sei minuti dopo con la manovra di rientro nell’Oceano Indiano. Il test è stato accompagnato dal boato finale del pubblico presente nella base di Boca Chica e quello degli oltre 700mila utenti collegati in streaming.

SpaceX, il video del test

Poco meno di 3 minuti dopo il lancio, il booster Super Heavy che aveva già eseguito un volo si è separato dalla Starship e ha iniziato la manovra di discesa verso il mare. Dopo altri 3 minuti in caduta, il booster ha riacceso 5 dei suoi motori per controllare l’assetto e posizionarsi verticalmente a pochi metri sopra la superficie dell’acqua. Subito dopo i motori sono stati spenti e il booster è caduto in mare, nel Golfo del Messico.

La capsula Starship ha poi proseguito il suo viaggio salendo a una quota di circa 200 chilometri, dove ha aperto il suo portellone laterale rilasciando 8 simulatori Starlink, di dimensioni simili ai satelliti di prossima generazione per le connessioni Internet globali. Quindi ha riacceso per qualche istante i motori per testarne il funzionamento. Concluse le operazioni, Starship ha iniziato la manovra di discesa, con una lunga fase di caduta libera a una velocita di oltre 26mila chilometri orari. Un vero e proprio successo, dunque, con il completamento di tutti gli obiettivi che fanno il bis con il test numero 10 effettuato a fine agosto. Quella con Flight 11 è l’ultima missione dell’anno per Starship e l’ultima che partirà dalla piattaforma A. D’ora in avanti, infatti, SpaceX concentrerà le proprie risorse sul perfezionamento e sui test della Versione 3 di Starship-Super Heavy, che decollerà invece dalla piattaforma B.