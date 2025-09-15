La 21esima e ultima tappa della Vuelta in Spagna è stata annullata a Madrid, a 56 chilometri dal traguardo, a causa delle proteste pro-Pal, con decine di migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza. La gara, che era stata già interrotta più volte per tre settimane da manifestazioni di questo tipo, alla fine non si è conclusa. I manifestanti pro-Pal, infatti, sono riusciti a bloccare l’ultima tappa, coi ciclisti che sono stati deviati nel giardino del Palacio Real e lì sono stati informati dell’annullamento della corsa. Il leader della classifica generale, Jonas Vingegaard, non ha potuto così festeggiare la sua vittoria.

Proteste pro-Pal

Poco prima degli scontri con la polizia, l’organizzazione aveva considerato di far finire anticipatamente la tappa prima della destinazione prevista. Ma con l’ingresso dei manifestanti sul percorso, che hanno bloccato completamente il gruppo di testa, è stato deciso infine di non far proseguire la gara. I manifestanti sono entrati in diversi tratti della strada attorno al palazzo reale di Madrid e poi anche nel centro della città, sventolando bandiere palestinesi e gridando slogan pro Palestina. Da lì si è generato il caos: cariche della polizia, proiettili di gomma, fumogeni e transenne lanciate. Il bilancio è stato di 2 arresti e 22 poliziotti feriti.

Sono stati schierati oltre 1500 agenti, che però non sono riusciti a contenere la protesta. L’annullamento dell’ultima tappa è stato preceduto delle dichiarazioni del premier Pedro Sanchez, che aveva espresso “sostegno e ammirazione” per chi nelle tre settimane della corsa ha partecipato alle proteste contro “il genocidio a Gaza”. Il sindaco di Madrid, José Luis Martinez Almeida, ha però accusato Sanchez di aver “rovinato” la Vuelta Ciclista, “incitando i manifestanti” con le sue “dichiarazioni irresponsabili, pur sapendo che la città era sotto assedio”. “La violenza ha vinto sullo sport”, ha denunciato il sindaco.