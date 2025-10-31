La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, pubblicando sui social e su YouTube un video che documenta la prima giornata bianconera dell’ex ct. Alla Continassa, Spalletti ha avuto modo di entrare nel mondo Juve guidato e accompagnato da Giorgio Chiellini, con il consueto primo giro perlustrativo all’interno delle strutture bianconere. Poi l’incontro con i calciatori, ai quali si è presentato centellinando le parole. A uno in particolare, il secondo portiere Mattia Perin, Spalletti ha concesso qualche battuta in più, in un siparietto già diventato virale sui social.

“Dipenderà da voi”

“Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?”, esordisce Spalletti riferendosi all’abbigliamento del portiere. “Tutto bene?”, chiede poi Perin. “Dipenderà da voi”, la risposta secca, imprevedibile e perentoria di Spalletti. A quel punto Perin gioca sulla difensiva: “Noi siamo a disposizione. Molto a disposizione”, dice il portiere parlando a nome di tutta la squadra. “È già qualcosa”, commenta Spalletti, la cui “performance” ha già riscosso l’approvazione e il plauso della tifoseria bianconera.