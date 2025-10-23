Nella giornata di ieri, un uomo di circa trent’anni ha aperto il fuoco e dato fuoco a una tenda all’esterno del Parlamento di Belgrado, in Serbia. Da mesi, nel parco di fronte all’edificio, campeggiano alcune tende degli studenti in protesta. Una persona ferita è stata ricoverata in gravi condizioni, mentre l’uomo che ha aperto il fuoco è stato subito arrestato. A riferire i dettagli dell’accaduto è stato il ministro della Sanità, Zlatibor Loncar.

Il video dell’incendio

La dinamica dell’incendio, scoppiato subito dopo la sparatoria, è ancora da accertare. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente, riuscendo a spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto la tenda. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha definito “grave atto terroristico” quanto accaduto.

Il ministro Loncar ha duramente condannato l’episodio criminale: “Un uomo ha sparato contro chi la pensa diversamente, contro chi si oppone ai continui blocchi illegali e si batte per il ritorno a una vita normale, che consenta a chi lo vuole di lavorare, studiare e muoversi liberamente”. Secondo la ricostruzione del ministro, infatti, l’uomo avrebbe avuto un diverbio a sfondo politico con alcune persone. Vucic ha poi fatto appello ai suoi sostenitori e a coloro che si oppongono al movimento di protesta a non scendere in piazza in seguito all’episodio.