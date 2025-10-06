Domenica sera a Sydney, in una strada dell’Inner West, un uomo ha aperto il fuoco sparando numerosi colpi, prima di essere arrestato. Nella sparatoria sono rimaste ferite 20 persone. Da quanto emerso, l’uomo avrebbe sparato indiscriminatamente contro i veicoli di passaggio, compresi quelli della polizia”. Stephen Parry, commissario di polizia del NSW, ha sottolineato che “potrebbero essere stati sparati tra i 50 e i 100 colpi”. Due ore dopo la sparatoria, diversi agenti hanno bloccato la strada e fatto irruzione in un appartamento. Hanno poi arrestato il sospettato, al quale sono stati sequestrati due fucili. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale, dove è stato curato per le ferite riportate durante l’arresto.

Il video della sparatoria: agenti al riparo

Qualcuno ha filmato i primi minuti della sparatoria e il video è finito virale sul web. Nelle immagini si sente uno sparo e si vedono gli agenti di polizia accorsi sul posto ripararsi dietro le auto con le quali avevano circondato l’area.

Tra le 20 persone ferite c’è un uomo che si è presentato in ospedale in seguito all’incidente: le sue condizioni sono state definite gravi. La polizia, secondo quanto riportato da Afp, ha escluso legami con il terrorismo o l’attività di bande criminali. Gli inquirenti, però, sono ancora al lavoro per far luce sull’accaduto.