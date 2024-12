Uno squalo tigre si avvicna troppo a Nijita Kornilov, una turista di 30 anni che lo sta filmando. Un sub entra in azione e allontana l’animale, una femmina, usando soltanto le mani. Il sub esperto esegue una tecnica chiamata del “reindirizzamento” e che consiste nell0 spostare lo squalo e guidare il suo muso per qualche secondo.

Il fatto accade al Fuvahmulah Central Dive Center delle Maldive, un resort che permette di immergersi in un ambiente marino unico assieme a delle guide sub. Guide presenti proprio per evitare episodi come quello raccontato in questo video.

La turista rischia grosso. Ma grazie al sub del team sicurezza non le accade nulla. Dal centro immersioni dichiarano intanto che “non c’è stata una singola collisione accidentale tra persone e squali sulla nostra isola”. Il resort intende quindi continuare con questa gloriosa tradizione permettendo anche questa sorta di convivenza tra squali e umani.