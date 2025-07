Da anni, soprattutto online, circolano diverse teorie e altrettante battute riguardo la cecità di Stevie Wonder, tra gli artisti più innovativi e influenti della musica pop. Il cantante, infatti, è stato spesso accusato di non essere realmente cieco, soprattutto da una nicchia di complottisti, i quali nel 2010, durante un’esibizione di Wonder con Paul McCartney, hanno provato a “dimostrare” la loro assurda teoria avvalendosi di una presunta prova: un video del concerto in cui Wonder sembra “accorgersi” della caduta dell’asta di un microfono. Wonder poi l’avrebbe afferrata al volo. A Cardiff, in una delle numerose tappe del suo tour “Love, Light & Song”, il cantante ha deciso una volta per tutte di affrontare la questione.

“Sono cieco dalla nascita, ma vedo molto più di voi”

L’artista, durante il concerto, si è rivolto al proprio pubblico, che è apparso immediatamente divertito dalle teorie infondate sul cantante. Parlando con assoluta sincerità, Wonder ha dichiarato: “C’è qualcosa che volevo condividere con il mondo. Avete sentito le voci, no? Quelle sul fatto che io ci veda… La verità è che poco dopo la mia nascita sono diventato cieco. E sapete una cosa? È stata una benedizione. Mi ha permesso di vedere il mondo con una visione più profonda. Di vedere le persone per ciò che sono dentro, non per il loro aspetto o colore della pelle, ma per il colore del loro spirito”.

Il video della sua risposta alle critiche e alle teorie più strampalate ha fatto il giro del web, diventando immediatamente virale. Ma forse, come spesso accade anche di fronte all’evidenza, ci sarà chi ancora sospetterà fastidiosamente di lui e chi troverà ancora una volta un “valido” motivo per dubitare della sua cecità.