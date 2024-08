Suv sfonda le vetrine nella Chinatown di Milano: impatto tremendo, coppia di cinesi in codice rosso VIDEO

Una coppia di coniugi cinesi, di 58 e 66 anni, sono ricoverati in ospedale in gravissime condizioni, dopo essersi schiantati a bordo di un suv contro un pilastro che divide due negozi, all’incrocio tra via Sarpi e via Aleardi, nella Chinatown di Milano.

Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito sul marciapiede sfondando le vetrine, per poi arrestarsi violentemente sul pilastro di acciaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la coppia dalla vettura accartocciata. I due sono stati trasportati negli ospedali milanesi Policlinico e Niguarda. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

