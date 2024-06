Tassista romano lascia a piedi Cecchi Paone: “A lei non la prendo, parla male di noi, vada a piedi” VIDEO

Alessandro Cecchi Paone cerca un taxi a Roma in zona Campo de’ Fiori. Un tassista si rifiuta però di farlo salire a bordo a causa delle posizioni del noto giornalista e divulgatore scientifico che non ha mai nascosto le sue critiche nei confronti della categoria. “A lei non la prendo, parla male dei taxi. Vada a piedi!” Cecchi Paone replica così: “Peggio per lei”. Per poi aggiungere: “Uber vi massacrerà”.

E’ accaduto mercoledì 5 giugno: il tassista rifiuta di farlo salire a bordo e la scena è stata ripresa da una telecamere installata all’interno dello stesso taxi. Poi l’autista ha caricato il video sui social, che è diventato virale in poche ore ed è stato ripreso anche dal Codacons.