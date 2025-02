“L’unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il Maga non perdona!”. A scriverlo in un post è Donald Trump che ha voluto ricordare così il sostegno che la popolare cantante ha espresso nei confronti della rivale Kamala Harris.

La Swift era presente sugli spalti del Caesars Superdome di New Orleans, per assistere al Super Bowl in cui ha preso parte il suo fidanzato Travis Kelce che gioca nei Kansas City Chiefs. Nel momento in cui è stata inquadrata sul maxischermo, nei suoi confronti sono partiti una serie assordante di fischi e di “buuu”. Non è data la ragione: forse erano tifosi del Philadelphia Eagles? Trump ha però sentenziato dicendo che la contestazione è dovuta al sostegno politico che la cantante ha dato alla sconfitta candidata democratica durante le elezioni.