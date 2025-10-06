Almeno 200 persone sono ancora bloccate in un accampamento a oltre 4mila metri di altitudine sul versante tibetano dell’Everest. Gli escursionisti, infatti, sono rimasti intrappolati a causa di una violenta e inaspettata tempesta di neve iniziata lo scorso venerdì. Stando a quanto dichiarato dalla tv di stato cinese, altri 350 escursionisti avrebbero raggiunto un punto di incontro nel territorio di Tingri, mentre i soccorritori rimangono in contatto costante con gli altri 200.

Nevicata improvvisa e tende distrutte

Secondo un precedente rapporto di Jimu News, un sito online cinese, gli escursionisti sarebbero rimasti intrappolati a un’altitudine di oltre 4.900 metri. Una delle persone soccorse, che è riuscito a scendere più a valle prima che la neve bloccasse il percorso, ha riferito che la nevicata aveva distrutto alcune delle loro tende: “Pioveva e nevicava tutto il giorno. Dovevano ripulire le tende ogni 10 minuti, per non farle collassare sotto il peso della neve”.

“Era così umido e freddo, che l’ipotermia era un rischio reale”, ha raccontato Chen Geshuang, membro di una squadra di 18 escursionisti che è arrivata a Qudang. “Il tempo quest’anno non è normale. La guida ha detto di non aver mai incontrato un tempo simile a ottobre. Ed è successo tutto troppo all’improvviso”. Centinaia di abitanti del villaggio locale e squadre di soccorso sono stati mobilitati per aiutare a rimuovere la neve che blocca l’accesso all’area dove si trovano gli escursionisti.