L’ondata di caldo torrido che ha colpito la Francia è stata interrotta nei giorni scorsi dal maltempo e da un violento temporale che si è abbattuto su Parigi. Nel video, diventato virale sul web, si vede un fulmine che nella serata di sabato ha colpito la Torre Eiffel. “Non riesco nemmeno a descrivere l’emozione che ho provato quando ho visto un fulmine colpire proprio al centro della nostra Torre Eiffel”, ha scritto su X l’utente che ha registrato il video. Il temporale si è verificato nel mezzo di un’ondata di caldo mortale da record, con temperature superiori ai 40 °C registrate in molte parti del Paese.