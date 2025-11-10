A Tenerife, nella giornata di sabato, una grave tempesta si è abbattuta su diverse spiagge dell’isola. Onde anomale e mareggiate violente hanno provocato la morte di almeno tre persone, mentre altre 15 sono rimaste ferite. A El Cabezo, i soccorritori hanno recuperato in mare il corpo di un uomo, dichiarato morto subito dopo essere stato portato a riva. Poche ore dopo, un elicottero del soccorso ha trasportato un uomo che era caduto in acqua su una spiaggia nel comune settentrionale di La Guancha.

Onde anomale a Tenerife

Il dramma più grave, però, si è consumato a Puerto de la Cruz, una delle mete turistiche più frequentate del nord di Tenerife. Qui un’onda improvvisa ha travolto dieci persone trascinandole in mare. La polizia e alcuni passanti sono riusciti a salvarle, ma per una donna non c’è stato nulla da fare: ha subito un arresto cardiaco ed è morta nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Altre tre persone che facevano parte del gruppo sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure.

Altre onde anomale sono state segnalata anche a Playa del Roque de Las Bodegas, all’estremo nord dell’isola, dove cinque persone sono rimaste ferite. In precedenza, le autorità avevano emesso un’allerta meteo per le zone costiere delle Canarie, invitando i turisti a evitare di recersi sulle spiagge o sui sentieri di mare.