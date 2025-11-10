Tragedia sfiorata a “La Mansion De Luinny”, reality show in onda dal 30 ottobre sulla tv domenicana. La content creator Yina Calderón ha tenuto con la testa sott’acqua la deejay “La Piry”. Il peggio è stato evitato dagli altri concorrenti presenti, che sono prontamente intervenuti per allontanare la Calderon. Un episodio di violenza gravissimo, che potrebbe costare l’espulsione all’influencer. “Mi è sfuggita un po’ la mano perché ha iniziato a provocarmi”, ha detto Calderón, che rischia di essere espulsa. La vittima dell’aggressione ha però chiesto di non espellere la compagna di reality, non serbando rancore verso di lei. “Non sono d’accordo che venga espulsa, non la fate andare via. Lei non mi ha fatto nulla e questa sera la passerò tranquilla e in pace”, ha commentato La Piry.