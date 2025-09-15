Lungo l’autostrada 59 a Houston, in Texas, qualcuno ha realizzato con una vernice spray un graffito contenente un insulto a Charlie Kirk, l’attivista di destra ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento nel campus della Utah Valley University nello Utah. Il senatore del Texas, il repubblicano Ted Cruz, ha deciso di occuparsi lui stesso della scritta, scendendo in strada per rimuoverla.

Cruz e l’insulto a Charlie Kirk

“F**k Charlie”, è il messaggio inequivocabile e offensivo che qualcuno ha deciso di scrivere su un muro nei pressi di una ringhiera. Nel video apparso online si vede il senatore Cruz mentre cancella la scritta utilizzando una vernice bianca, dichiarando che il Dipartimento dei Trasporti del Texas è stato prontamente informato dell’accaduto.

“Ma nel frattempo- ha dichiarato Cruz – i texani non dovranno più vedere questa spazzatura carica d’odio”. Il video è stato pubblicato dal senatore in un post su X.