Il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine causando inondazioni e interruzioni di corrente con migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Le autorità hanno registrato almeno una vittima. Segnalate raffiche di vento fino a 185 km/h. L’isola di Cebu e le province circostanti, tra le zone più colpite, sono state sommerse da estese inondazioni. Nelle 24 ore precedenti l’approdo del ciclone, Cebu ha registrato 183 mm di pioggia, ben oltre la media mensile di 131 mm. Il sistema di drenaggio urbano, già messo a dura prova da anni di urbanizzazione non pianificata, è collassato in diverse zone della città, trasformando interi quartieri in veri e propri fiumi.

Il video delle inondazioni

Come si vede nel video, le inondazioni improvvise hanno intrappolato i residenti sui tetti e sommerso le auto in diversi villaggi, costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le loro case e a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. Le autorità locali hanno definito la situazione senza precedenti: molte abitazioni sono infatti rimaste isolate, mentre i soccorsi faticano a raggiungere i tetti dove centinaia di persone si sono rifugiate. In alcune province vicine, come Leyte e Bohol, si sono registrate ulteriori vittime a causa di frane e crolli.

Va ricordato che le Filippine sono tra i Paesi più esposti a questo genere di rischio meteorologico, con una media di 20 tempeste tropicali e tifoni ogni anno. Tuttavia, la frequenza e l’intensità dei fenomeni più violenti sembrano in aumento. Kalmaegi, infatti, rappresenta già il 20° ciclone del 2025. Eppure, gli esperti dell’Agenzia meteorologica nazionale avvertono che tra novembre e dicembre potrebbero arrivarne almeno altri cinque.