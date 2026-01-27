Sul web è diventato virale il video di un tifoso inglese che è riuscito a oltrepassare uno dei cancelli di accesso allo stadio dell’Atalanta semplicemente digitando il codice di sblocco, ovvero “1907”, sul tastierino accanto al cancello. Il numero composto non è per nulla casuale, anzi: indica l’anno di fondazione della società bergamasca ed è lo stesso che compare nel logo ufficiale del club. Al tifoso, come si vede nel video, è bastato digitare questo semplice codice per accadere all’impianto senza biglietto, QR code o accredito, eludendo la sicurezza con estrema facilità.

Il video è stato condiviso e commentato da moltissimi utenti, alcuni dei quali hanno ironizzato sull’accaduto: “Almeno ha scelto il codice giusto… figuriamoci se mettevano 1-2-3-4”, ha scritto qualcuno. Altri, invece, hanno sollevato non pochi dubbi, riflettendo sulla facilità di accesso all’impianto: possibile sia così facile superare uno sbarramento? Possibile che nessuno abbia pensato a quel codice troppo semplice?