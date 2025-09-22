In queste ore sta circolando sul web un video in cui si vede un tifoso della Roma mentre viene aggredito da un gruppo di laziali al termine del derby vinto dai giallorossi. Il tifoso, fermo con la moto a un semaforo di Ponte Milvio, indossava la maglia della Roma. Tanto è bastato a scatenare l’ira di un gruppetto di laziali. Alcuni di loro, infatti, si sono avvicinati al tifoso giallorosso e lo hanno preso a pugni.

Il video dell’aggressione

Il tifoso della Roma ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. A quel punto sono intervenuti altri tifosi laziali che lo hanno salvato dal pestaggio. La sua moto, però, ha riportato diversi danni e nel tentativo di rialzarla ha colpito anche un auto che era lì a fianco. Dopo gli incidenti dello scorso aprile, con 5 arresti e 13 agenti feriti, erano molti i timori riguardo alla sicurezza per il derby della Capitale. Per questo motivo, l’area attorno allo Stadio Olimpico è stata completamente blindata.

L’obiettivo era quello di impedire agli ultras di entrare in contatto, grazie allo schieramento di diversi agenti, coadiuvati da carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Un derby senza scontri, eppure, anche questa volta, non sono mancati gli episodi spiacevoli.