Nella giornata di ieri, 14 aprile, un vasto incendio ha devastato la facciata di un edificio residenziale a Tirana, in Albania. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite da un’attività commerciale al piano terra propagandosi poi lungo tutta la facciata del palazzo. Euronews Albania ha diffuso le immagini che mostrano il rogo e l’edificio avvolto da un denso fumo nero. Sul posto sono subito intervenuti in gran numero militari e operatori di emergenza, coadiuvati dai vigili del fuoco. Nell’incendio non si registrano vittime e tutti i residenti sono stati fatti evacuare dall’edificio. Quattro vigili del fuoco e un civile, però, sono stati ricoverati per inalazione di fumi tossici, mentre una donna è stata trasferita nel reparto ustioni. Nessuno risulta essere in pericolo di vita.