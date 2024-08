Torino, violento nubifragio con grandine: strade come fiumi, danni ad auto e alberi abbattuti VIDEO

Nubifragio con grandine a Torino verso le 18 di ieri, venerdì 2 agosto. Il forte maltempo ha provocato diffusi allagamenti. La grandine ha rotto vetri e parabrezza, ammaccato la carrozzeria delle auto, danneggiato lampioni. Diversi alberi sono caduti a terra. La zona di Corso Moncalieri è la più colpita ed è stata completamente sommersa dall’acqua, con la strada che si è trasformata in un vero e proprio torrente. A Torino non si vedeva un evento del genere dal 2007. Temperature giù di 15 gradi con gli esperti che hanno analizzato la grandezza dei chicchi caduti su Torino: rispetto agli anni Cinquanta, la loro grandezza è raddoppiata.

Torino fa i conti con i danni causati dall’improvvisa e violenta grandinata

E a partire dalle prime ore di oggi, i tecnici della divisione Verde della Città di Torino stanno effettuando una ricognizione dei danni, per verificare la presenza di eventuali pericoli e provvedere alla relativa messa in sicurezza. Il maltempo ha creato forti criticità lungo gli assi viari cittadini, principalmente per le fronde o gli alberi caduti a causa della violenza della perturbazione, con decine di problemi segnalati dai cittadini alla centrale operativa della polizia municipale.

Torino, le zone più colpite dal maltempo

Oltre corso Moncalieri, tra le zone più colpite ci sono corso Dante, corso Unione Sovietica, corso Belgio, via Cernaia e la curva delle Cento Lire. Ci sono stati alberi caduti anche nella zona del ponte Umberto I, e sui corsi Toscana, Appio Claudio e Ferrucci. Chiuso per allagamento anche il sottopasso Donat Cattin. Il personale della polizia locale e dalla protezione civile della Città è intervenuto in supporto ai vigili del fuoco nelle operazioni di primo intervento per liberare le sedi stradali e ripristinare la viabilità privata e il trasporto pubblico.