Lo scorso mercoledì 23 luglio, nel corso della 17esima tappa del Tour de France, a Valence, uno spettatore ha deciso di vestirsi da corridore, con tuta e casco, immettendosi poi con la propria bicicletta negli ultimi metri del rettilineo per cercare di tagliare il glorioso traguardo. Ha cercato di passare alla storia, ma per lui non è finita molto bene.

Il placcaggio della polizia

Una volta dentro non si torna più indietro. Così l’intruso, un uomo sulla quarantina, ha iniziato a pedalare puntando il traguardo, mentre i veri corridori sarebbero giunti proprio in quel punto nel giro di circa un minuto. Per questo motivo, un membro dell’organizzazione del Tour ha tentato di fermarlo, ma senza successo: il finto corridore ha proseguito la sua personale gara, con tanto di cuffie nelle orecchie.

Meno delicato, invece, l’intervento di un agente di polizia, che lo ha letteralmente placcato, facendolo cadere a terra e ponendo la parola fine all’invasione, e forse ai “sogni di gloria” del finto corridore.