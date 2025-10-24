I carabinieri della stazione di Palma Campania, durante una perquisizione nell’abitazione di un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale, tra cui due penne all’apparenza normalissime. Metalliche e dal colore argento, le penne erano state trasformate in due armi pericolose: una calibro 22 e una calibro 6,35 X16 SR. Le armi presentano all’interno un meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene tirata. Nel fusto, la camera per l’alloggio dei proiettili.

Un arsenale in casa

Oltre alle due penne, nella casa del 27enne c’erano anche un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi, una pistola a salve semiautomatica, cinque proiettili e 47 munizioni a salve. Rinvenuti e sequestrati anche 26 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e un bilancino di precisione. Il 27enne è stato trasferito in carcere: dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacenti.