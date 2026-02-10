Lo scorso 20 agosto un uomo è stato ripreso mentre appiccava un vasto incendio in un’area boschiva nel trapanese. Nel rogo sono andati in fumo circa 83 ettari di terreno nelle campagne a ridosso del Bosco Scorace. Nei giorni scorsi il presunto colpevole è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Trapani su richiesta della Procura. Il reato è di incendio boschivo e ora l’uomo, che lavorava come dipendente regionale, si trova gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

Le indagini dei carabinieri, come spiegato dalla Procura, hanno permesso di documentare visivamente le fasi della commissione del reato: “Le immagini raccolte hanno aiutato a ricostruire gli spostamenti dell’indagato, quel giorno peraltro a riposo, ripreso mentre appiccava le fiamme in più punti, ampliando così il fronte del fuoco in aree in cui non erano presenti le squadre antincendio poiché impegnate a fronteggiare altri focolai”.