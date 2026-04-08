Nella giornata di ieri, alla stazione ferroviaria di Dicomano (Firenze) si è verificato un incendio che ha coinvolto un treno e il locomotore alimentato a gasolio. Sul posto sono subito intervenute le squadre e i mezzi dei vigili del fuoco, mentre il convoglio è stato evacuato dal personale delle Fs. Secondo quanto ricostruito, il treno ha iniziato a mandare del fumo un chilometro prima di arrivare in stazione, dove tutti i passeggeri sono stati fatti scendere. Pochi istanti dopo dal locomotore si sono sviluppate le fiamme che hanno causato al treno ingenti danni. L’emergenza si è poi conclusa con lo spegnimento dell’incendio. Al termine delle operazioni, i vigili del fuoco hanno confermato che fortunatamente nessuno è rimasto ferito.