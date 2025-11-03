A Meteren, in Olanda, un treno passeggeri ha travolto un camion rimasto bloccato sui binari a un passaggio a livello. L’impianto di videosorveglianza della zona ha ripreso tutta la sequenza dell’incidente. Le immagini sono state poi diffuse da ProRail, l’ente che gestisce la rete ferroviaria olandese. Lo schianto, avvenuto lo scorso giovedì, ha provocato cinque feriti lievi, tra cui l’autista, e la sospensione del traffico ferroviario tra Geldermalsen e Den Bosch.

Il video dell’incidente

Nel video si vede un tir mentre fa manovra in corrispondenza di un passaggio a livello per far passare un’auto proveniente dalla direzione opposta. A un tratto, però, il passaggio a livello inizia a chiudersi e il camion rimane bloccato sui binari. Pochi secondi dopo, il tir viene travolto a tutta velocità da un treno, che squarcia il semirimorchio proiettando il carico di frutta sui binari. Paura per i 200 passeggeri a bordo, che sono stati evacuati e accompagnati nella vicina stazione di Bosch. “Queste immagini scioccanti mostrano quanto sia facile che qualcosa vada storto in corrispondenza dei passaggi a livello”, ha commentato ProRail dopo aver pubblicato il video.