A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, sono stati sequestrati 30 chili di cocaina. La Polizia di Stato ha poi arrestato un uomo di 42 anni, dopo che i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno effettuato nei giorni scorsi una perquisizione presso una ditta. Durante la perquisizione, estesa anche al giardino adiacente, gli agenti hanno individuato una statua realizzata con un particolare meccanismo di apertura e chiusura. Nonostante l’ingegnoso sistema di occultamento, gli agenti sono riusciti a scovare ben 30 chili di cocaina.

Perquisizione a tappeto

Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori circa la presenza di un traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Proseguendo con le perquisizioni nelle abitazioni limitrofe, infatti, è stato rinvenuto anche diverso materiale per il confezionamento e per la conservazione della sostanza stupefacente, così come 25mila euro in contanti, riconducibile presumibilmente all’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, il soggetto trovato in possesso della droga è stato tratto in arresto. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Palmi, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.