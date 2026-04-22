Nei giorni scorsi, il titolare di alcuni esercizi pubblici di Trieste ha gettato nella spazzatura 7mila euro in contanti senza accorgersene. La somma rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali. L’uomo, però si è accorto dell’errore e ha denunciato lo smarrimento ai carabinieri, che sono intervenuti coordinandosi con il servizio di raccolta rifiuti di Trieste riuscendo a individuare e bloccare l’automezzo che aveva raccolto i rifiuti nella zona indicata dall’uomo. Il denaro è stato infine recuperato tra la spazzatura, fortunatamente ancora integro, e restituito al legittimo proprietario.