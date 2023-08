Tromba d’aria si abbatte su Francavilla a Mare, località di mare che si trova in provincia di Chieti. E’ accaduto ieri, lunedì 7 agosto, di pomeriggio.

La tromba era di origine marina e si è abbattuta tra Pescara Sud e Francavilla al Mare. Il fenomeno sta diventando sempre più frequente a causa dell’umidità, ha spiegato all’Ansa il meteorologo Giovanni De Palma. Si verifica quando l’aria più fredda che arriva dal mare incontra temperature superficiali elevate. L’energia generata dà origine a temporali all’interno dei quali si possono formare le trombe d’aria.

In questo caso si è verificato un vortice a cui ha seguito un violentissimo temporale con pioggia e vento fortissimo.

Fresca estate in Abruzzo, -1.2° la minima ai Piani di Pezza

E nella giornata di oggi, sugli altopiani abruzzesi, le temperature minime registrate dalle stazioni meteo della rete allestita e gestita dall’associazione Caput Frigoris, hanno fatto registrare -1.2°C ai Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino). A Campo Felice la temperatura è stata di 0.1° C (1.538 metri di quota), +0.4° C sull’Altopiano Quarto Santa Chiara (1250 metri nel territorio di Palena tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, dati rilevati a cura di Chieti Meteo). Sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota) la temperatura registrata è stata di +1.8° C, leggermente più alta a Rocca di Mezzo (+ 1,9 ° C a 1.280 metri di quota).

Spiccano i +6.7° gradi registrati a L’Aquila Ovest; +4° C a Passo Godi (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno) e +13.3° C a Francavilla al Mare sulla fondovalle Alento.

A seguire il video della tromba d’aria girato dall’interno di uno stabilimento balneare: