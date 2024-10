“La Rai ha chiesto l’esclusione”, arriva la verità su Ballando con Le Stelle

Bomba su Ballando con le stelle: spunta una clamorosa indiscrezione secondo cui la Rai avrebbe chiesto l’esclusione di un protagonista.

Retroscena bomba su Ballando con le stelle 2024 che, in onda ogni sabato sera su Raiuno, continua ad appassionare il pubblico e a regalare colpi di scena come quelli di cui è stata protagonista Sonia Bruganelli, al centro dell’attenzione sin dalla prima puntata. Tra i protagonisti della 19esima edizione di Ballando, tuttavia, c’è anche Alan Friedman, giornalista e scrittore che, sulla pista di Raiuno, sta sfoggiando non solo il suo talento ballerino, ma anche la sua simpatia. Proprio Alan Friedman, tuttavia, è il protagonista di una clamorosa indiscrezione.

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, infatti, il giornalista sarebbe stato il protagonista di una furiosa lite con una lite. I toni sarebbero stati abbastanza accesi al punto che la Rai sarebbe intervenuta con ila lettera di richiamo per il giornalista.

Rai: perché Alan Friedman rischia l’esclusione da Ballando con le stelle

Secondo quanto raccontato da Davide Maggio, in una diretta Instagram post puntata, Alan Friedman avrebbe avuto uno scontro con un’autrice del programma. “Per quanto mi è stato riferito è stata una cosa bella forte”, le parole del giornalista sulla vicenda. “È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Spero che se ne parli, anche perché è un programma della tv pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere”, ha continuato Maggio.

A confermare il litigio tra Friedman e la donna dello staff di Ballando è stato anche TvBlog secondo cui la lite sarebbe stata talmente forte da portare la produzione ad intervenire. Inoltre, secondo TvBlog, sarebbe vera la lettera di richiamo inviata dalla Rai a Friedman ma “non c’è stata nessuna richiesta da parte della Rai per escludere Friedman dal programma dopo l’accaduto…”.

Secondo il retroscena di TvBlog, inoltre, pare che il tutto sia accaduto circa venti giorni fa e che tutto sia stato già chiuso con le scuse del giornalista: “Friedman, prima ancora della lettera di richiamo ha portato un mazzo di fiori alla redattrice, scusandosi davanti a tutti…”, fa sapere TvBlog.

Dopo aver vinto lo spareggio con Sonia Bruganelli, l’avventura di Friedman sulla pista da ballo di Raiuno continua. La sua presenza assicura grandi ascolti allo show di Milly Carlucci: con la sua ironia pungente e la sua simpatia, infatti, il giornalista è uno dei concorrenti più amato dai telespettatori.